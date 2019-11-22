 Аферистов с фальшивыми царскими монетами задержали в Лепеле

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После публикации сведений о новом способе мошенничества граждане узнали аферистов и помогли их задержать. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.Ранее МВД рассказывало о злоумышленниках, которые под видом нашедших клад строителей предлагают прохожим купить "золотые" и "серебряные" монеты. То, что эта информация широко разошлась в СМИ, дало результат."В Лепеле 21 ноября местный житель увидел подозрительных граждан неславянской наружности. Они на улице предлагали прохожим купить старинные монеты. Бдительный горожанин, накануне узнавший о подобных мошенничествах, позвонил по телефону 102", - рассказала Ольга Чемоданова.Сотрудники милиции вскоре обнаружили авто с российскими номерами, на котором передвигались продавцы "раритетов". Мужчину и женщину доставили в отдел милиции. "Сейчас с ними проводятся оперативные и следственные мероприятия. Изъят пакет с монетами, похожими на образцы царской чеканки. Уже установлено, что задержанные причастны к аналогичной сделке месячной давности в Молодечно: там местному жителю были проданы три поддельные монеты и медаль", - отметила Ольга Чемоданова.Также стало известно еще об одном потерпевшем: житель одного из областных центров понял, что его обманули, когда увидел по телевизору сюжет на эту тему. За поддельную коллекцию он заплатил гастролерам-мошенникам около $5 тыс."Просим граждан, которые стали жертвами подобных преступлений или обладают информацией о деятельности таких лиц, сообщить об этом по телефону 102. По имеющейся оперативной информации, схожие группы мошенников действуют по всей стране и представляют реальную угрозу", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-