Аферу в строительной сфере выявили в Могилеве - обмануты более 50 человек почти на Br2,5 млн

Скриншот из видео МВД

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители задержали бизнесмена и его сына. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА. "В Могилеве оперативники БЭП областного УВД выявили аферу в строительной сфере. С 2018 года 64-летний директор крупной фирмы и его 34-летний сын-предприниматель обещали реконструировать бывшее общежитие и сделать из него многоквартирный дом", - говорится в сообщении. Стройка на ул. Менжинского в областном центре должна была завершиться в октябре 2019 года, однако в итоге превратилась в долгострой. К тому времени дольщики, а это 56 могилевчан, передали мужчинам более Br2,4 млн. Установлено, что подозреваемые часть денег перечислили на личный карт-счет и обналичили в банках. По оперативной информации, аналогичная ситуация сложилась и с другими строительными объектами этой фирмы в Могилеве и Бобруйске. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!