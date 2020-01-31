Агрессивную собаку застрелили в Копыльском районе, ее проверят на бешенство

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе агрессивная собака укусила пенсионера и бросалась на людей, инспектору ГАИ пришлось ее застрелить. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Вечером 30 января в дежурную часть Копыльского РОВД от 70-летнего жителя деревни Старый Копыль поступило сообщение, что на территории его домовладения находится крупная собака. Она уже укусила мужчину за руку и представляет угрозу для его семьи. По мнению пенсионера, собака была бешеной", - рассказали в Копыльском РОВД.

Незамедлительно на место происшествия направились участковый инспектор милиции и экипаж ГАИ. Сотрудники милиции вместе с приехавшим на вызов работником ЖКХ пытались поймать животное и увести его со двора, чтобы оно не покусало других жителей. "Но собака вела себя очень агрессивно, бросалась на людей. Cотрудник ЖКХ из пневматического пистолета выпустил в собаку четыре дротика со снотворным веществом, однако оно не оказало никакого действия на разъяренное животное. Когда сотрудники милиции вместе с работником ЖКХ в очередной раз приблизились, собака бросилась на участкового. Инспектор ДПС ОГАИ Копыльского РОВД вынужден был использовать табельное оружие", - проинформировали в милиции.

Пострадавший пенсионер доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. Тело собаки направлено в Копыльскую райветстанцию для проведения соответствующей экспертизы.-0-