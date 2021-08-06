Активисты анархистского движения призывали к организации массовых беспорядков в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержаны активисты анархистского движения, призывавшие к организации массовых беспорядков 9 августа. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на восьмерых активистов. Задержанные - жители столицы, Минской и Брестской областей. Им от 21 до 33 лет, официально нигде не работают.

"Начиная с августа прошлого года они были организаторами протестных маршей и массовых беспорядков на центральных улицах Минска. Полиграфическую продукцию анархистского содержания с призывами к противоправной деятельности изготавливали в печатном кооперативе "Листовка". Установлено, что их протестная деятельность финансировалась. Об этом свидетельствуют изъятые в ходе обысков крупные суммы иностранной валюты, копировально-множительная техника, сырье для изготовления, готовая продукция в виде листовок, анархистская литература и экстремистская атрибутика", - уточнила пресс-секретарь МВД.

Возбуждено уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

По информации ГУБОПиК, некоторые активисты анархистского движения скрываются за пределами страны. В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственные мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.-0-