13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Американский генерал" выманил у гомельчанки почти $10 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Жертвой мошенника и собственной доверчивости стала 48-летняя жительница Гомеля. Она поверила заманчивым обещаниям интернет-знакомого, с которым несколько месяцев вела доверительную переписку. Он представился состоятельным 42-летним холостяком, генералом армии США, который намерен создать семью с привлекательной белоруской.

В переписке женщина неоднократно жаловалась виртуальному другу на материальные проблемы. "Он выразил желание помочь и пообещал выслать ей $500 тыс. От мужчины последовали просьбы об оплате пошлины за перевод за границу крупной суммы денег. На протяжении нескольких месяцев "генерал" присылал сообщения с указанием различных счетов и сумм для оплаты. Он ослаблял бдительность гомельчанки красочными рассказами о будущей семейной жизни и фотографиями дорогих подарков, которые он купил для нее", - уточнили в СК.

В общей сложности жительница Гомеля перечислила на счета неизвестных лиц почти $10 тыс. Когда она осознала, что ее обманули, обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается.-0-