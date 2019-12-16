16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Американский бизнесмен" выманил у минчанки почти $3,5 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Жертвой стала 46-летняя одинокая женщина, к которой в ноябре через соцсеть постучался неизвестный. Он представился американским бизнесменом Скоттом Моррисом. Во время разговора минчанка прониклась симпатией к новому знакомому.

Как сообщили в отделе уголовного розыска Московского РУВД Минска, виртуальный собеседник рассказал женщине, что хочет открыть и зарегистрировать на нее некий фонд. Это позволило бы ей получать дополнительный доход. Однако для оформления документов сначала необходимо переслать ему $500, что и было сделано. После этого с женщиной связался якобы адвокат бизнесмена, который заверил, что все прошло хорошо, и попросил еще почти $3 тыс. для открытия счета в банке и оформления карточки. После того, как минчанка отдала деньги, а новые знакомые перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в милицию.

Правоохранители установили, что деньги были переведены в Австрию. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, МВД призывает ни под каким предлогом не переводить деньги виртуальным знакомым, не сообщать реквизиты своих банковских карт и счетов, персональные данные.-0-