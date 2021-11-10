Анархиста Николая Дедка приговорили к 5 годам колонии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Николая Дедка приговорили к 5 годам колонии за призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В ходе суда установлено, что обвиняемый с 4 августа по 1 ноября 2020 года в созданном им Telegram-канале распространил материалы с призывами к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Он же 23 августа 2020 года на территории Минска в ходе несанкционированных массовых мероприятий выходил на проезжую часть дороги, выкрикивал лозунги, блокировал и преграждал путь общественному и другому транспорту, на законные требования правоохранителей о прекращении противоправных действий не реагировал.

Кроме этого, Дедок изготовил и хранил бутылки со смесью бензина и минерального масла, одна из них относилась к предметам, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Они были обнаружены и изъяты сотрудниками милиции в ходе обыска.

С учетом представленных гособвинителем доказательств Минский городской суд вынес обвинительный приговор. По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-