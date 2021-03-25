Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись - МВД

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - отметила Ольга Чемоданова.

По ее словам, незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. "Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия", - добавила официальный представитель МВД.

Во Фрунзенском районе Минска военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Кроме того, сотрудниками ГАИ выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами. По всем фактам начат административный процесс. 11 автомобилей, идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Ольга Чемоданова напомнила, что за подачу звукового сигнала в местах проведения массовых мероприятий на водителя может быть наложен штраф до 10 БВ с лишением права управления транспортным средством сроком до одного года.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек. По каждому факту правоохранители проведут проверки. "Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию", - резюмировала официальный представитель МВД.-0-