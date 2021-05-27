Антикризисного управляющего приговорили к 3 годам колонии за взятку

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о получении взятки антикризисным управляющим, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемая приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей предстоит выплатить штраф в доход государства в 350 БВ - в сумме Br10 150. Женщина лишена права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на срок 5 лет. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По материалам дела, обвиняемая, будучи назначенной антикризисным управляющим индивидуального предпринимателя, 27 августа 2020 года получила в качестве взятки Br1 тыс. от другого лица. Предполагалось, что взамен она не будет принимать меры, направленные на организацию продажи одной из квартир, расположенных в Минске, для погашения требований кредиторов. Стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды взыскан с обвиняемой в доход государства.-0-