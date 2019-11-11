Антикварные ножи найдены в багаже пассажира на белорусско-литовской границе

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Антикварные нож из Индии и штык-нож из Швейцарии найдены в багаже пассажира на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Нарушение пресекли таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". Холодное оружие обнаружили с помощью магнитно-резонансного томографа.

"Гражданин Украины ехал в рейсовом автобусе "Клайпеда - Киев". Для прохождения таможенного контроля он выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако во время таможенного контроля в его багаже были найдены два ножа", - рассказали в таможне.

Одним из них оказался кукри - национальный нож непальских гуркхов. Изготовленный в 1917 году в Индии он относится к антикварному холодному оружию. Предмет представляет культурную ценность, как и обнаруженный таможенниками штык-нож к швейцарским винтовкам и карабинам системы Шмидта-Рубина. Штык-нож был изготовлен в период с 1918 по 1945 год. Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, он является холодным колюще-режущим оружием.

"Холодное оружие входит в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС и подлежащих обязательному декларированию. Перемещение таких товаров возможно при наличии разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным органом", - отметили в региональной таможне.

Начат административный процесс. За подобное правонарушение судом применяется специальная конфискация незаконно перемещаемого оружия.-0-