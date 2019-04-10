Аптечки с тареном изъяли на складе в Червенском районе

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Миноблисполкома совместно с червенскими коллегами на складе запчастей одного из сельхозпредприятий Червенского района обнаружили и изъяли 470 аптечек, где было около 2,8 тыс. таблеток препарата "Тарен", который относится к психотропным веществам. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Тарен" входил в состав индивидуальных аптечек для населения АИ-2 - средства оказания помощи в случае ранений оружием массового поражения. В связи с тем, что при употреблении тарена сверх рекомендованной дозы наблюдался четкий галлюциногенный эффект, еще несколько лет назад было принято решение об изъятии этих аптечек из обращения.

"Как пояснила кладовщик, в начале 2000-х годов, принимая склад с запчастями, она приняла и хранившиеся там без документов аптечки. Вполне вероятно, что к 2000 году документов уже и не было - аптечки были выпущены еще в апреле 1991-го. Женщина рассудила, раз они хранятся столько времени, значит, это кому-нибудь нужно. Три ящика были поставлены в дальний угол, укрыты ветошью и простояли нетронутыми с тех пор до настоящего времени, пока на них не обратили внимание работники наркоконтроля", - рассказали в УВД.

Сейчас все аптечки изъяты, таблетки направлены на экспертизу. В действиях кладовщика не усматривается признаков правонарушения, поэтому она не будет привлекаться к ответственности.

Оперативники наркоконтроля не исключают, что у граждан могут храниться средства индивидуальной защиты АИ-2, в состав которых входит лекарственное средство "Тарен", содержащее психотроп апрофен. В случае добровольной сдачи подобных средств их владельцы освобождаются от уголовной ответственности по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-

Фото УВД Миноблисполкома