Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работники электромонтажной организации во время земляных работ в Брестской крепости нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Рабочие занимались прокладкой кабеля вблизи Холмских ворот и нашли артснаряд. О находке сообщили правоохранителям. На место происшествия тут же прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию перекрыли и обследовали. Военнослужащие выкопали еще шесть таких же снарядов и гранату.

Все боеприпасы уничтожены.-0-