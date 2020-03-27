Арсенал боеприпасов нашли в Барановичском районе

Фото УВД Брестского облисполкома
27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружили арсенал боеприпасов времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть Барановичского РОВД обратился местный житель. Правоохранителям он рассказал, что вблизи деревни Торчицы во время полевых работ нашел похожий на боеприпас предмет. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 определила, что мужчина нашел артиллерийский снаряд калибра 122 мм немецкого производства.
Специалисты обследовали территорию и обнаружили еще 32 артиллерийских снаряда калибра 76 мм, несколько корпусов от артснарядов различных калибров и гранаты РДГ, а также 128 взрывателей.
Боеприпасы уничтожены.-0-