Арсенал боеприпасов нашли в Пинском районе

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе нашли арсенал боеприпасов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть пинского РОВД поступила информация об обнаружении боеприпасов вблизи деревни Озаричи рядом с Огинским каналом. На место происшествия приехали милиционеры и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Там были найдены три минометные мины калибра 81, 150 и 105 мм, два артиллерийских снаряда 75 мм и один артиллерийский взрыватель.

Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Они уничтожены.-0-