Арсенал боеприпасов обнаружен во время полевых работ в Барановичском районе

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2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время полевых работ обнаружили арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился житель деревни Скробово. Мужчина рассказал, что перепахивал поле после сбора урожая и наткнулся на предмет, похожий на снаряд. На место незамедлительно выехали правоохранители. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404, обследовав территорию, обнаружили еще 11 артиллерийских снарядов и четыре взрывателя.
Все боеприпасы были уничтожены.-0-