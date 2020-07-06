Арсенал боеприпасов военных лет нашел сельчанин в Витебском районе

6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе сельчанин нашел арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

На боеприпасы мужчина наткнулся во время заготовки материала для веников в лесу около деревни Еремино. В годы войны в этих местах проходили крупные бои. О своей находке сельчанин незамедлительно сообщил в милицию. Опасный участок обследовали саперы в/ч 5524. Всего они обнаружили 30 минометных мин калибра 81 мм, семь артиллерийских снарядов калибра 75 мм, семь гранат Ф-1 и две гранаты РГ-42.

Все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-