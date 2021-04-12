Арсенал боеприпасов времен ВОВ нашли в Пружанском районе

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе сотрудники брестского управления ГУБОПиК МВД обнаружили арсенал боеприпасов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

На снаряды сотрудники наткнулись в лесу вблизи деревни Березовка. На место приехали специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526. Были найдены артиллерийский снаряд 76 мм, 73 винтовочных патрона калибра 7,26 мм, 25 пистолетных патронов калибра 7,62 мм, магазин СПШ, 14 крупнокалиберных бронебойных патронов калибра 12,7 мм и 4 крупнокалиберных патрона калибра 14,5 мм.

Все боеприпасы оказались времен Великой Отечественной войны. Они уничтожены.-0-