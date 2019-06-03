Арсенал оружия и боеприпасов конфисковали у жителя Краснопольского района

3 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Краснопольском районе задержан местный житель за хранение оружия и боеприпасов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.
Оружие и боеприпасы мужчина незаконно хранил дома. В его арсенале было два пистолета ТТ, карабин с оптическим прицелом, арбалет со стрелами, граната и почти три сотни патронов.
Этот гражданин подозревался в проведении незаконной охоты в лесных угодьях Краснопольского района. Материалы были переданы в следственное управление УСК по Могилевской области. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ, взрывных устройств).
В настоящее время правоохранители выясняют, где мужчина взял весь незаконный арсенал и для чего. Сам задержанный пояснил, что оружие он привез из России для охоты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3384 BYN
|2.344 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.099 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2073 BYN
|3.207 BYN
|3.21 BYN