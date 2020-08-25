Арсенал времен войны нашли в Пинском районе

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе нашли артефакты времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Находку у леса обнаружил житель деревни Хойно. Возвращаясь с отдыха на берегу Припяти, мужчина зацепился ногой за необычный предмет. При ближайшем рассмотрении это оказался патрон, причем там он был не один. Прибывшие по вызову сотрудники Пинского РОВД осмотрели место происшествия и изъяли почти 30 предметов, внешне схожих с патронами, и около 550 предметов, напоминающих гильзы.

Была назначена баллистическая экспертиза. И хотя представленные на исследование предметы были сильно повреждены коррозией, эксперт управления ГКСЭ пришел к выводу, что это немецкие патроны калибра 7,92x57 мм Mauser и гильзы патронов. Они изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию.

В июле 1941 года деревня Хойно Пинского района была полностью оккупирована немецкими войсками.-0-