Арсенал времен войны обнаружили после лесного пожара в Жлобинском районе

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе на месте лесного пожара обнаружен арсенал времен войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

О находке сообщил в РОВД по телефону мужчина, который представился сотрудником районного лесхоза. Он нашел похожие на боеприпасы предметы при осмотре лесного пожарища.

Сотрудники милиции прибыли на место. "Из земли выглядывал проржавевший фрагмент металла, похожий на винтовочные патроны, а рядом поблескивал угол металлического ящика. Милиционеры убедились в отсутствии рядом снарядов и стали изымать для проверки обнаруженные предметы", - рассказали в УВД.

Всего найдено 210 винтовочных патронов, 114 пистолетных патронов, два металлических фрагмента неустановленного происхождения, а также обрез винтовки с затвором времен Великой Отечественной войны.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома