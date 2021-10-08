Арсеналы времен войны обнаружили в Брестской области

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском и Брестском районах во время проведения специального мероприятия "Арсенал" обнаружили два боевых арсенала времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В лесном массиве вблизи деревни Смоляница Пружанского района сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД обнаружили 540 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 30 пистолетных патронов калибра 7,62 мм, артиллерийский снаряд калибра 76 мм и гранату Ф-1 с запалом.

Похожий арсенал времен ВОВ был выявлен и в Брестском районе. В лесу вблизи деревни Медно правоохранители нашли гранату Ф-1 с запалом, 6 взрывателей от артиллерисйских снарядов различных калибров, а также 6 артснарядов калибров 30 мм, 105 мм и 120 мм. Взрывоопасные объекты уничтожены военнослужащими в/ч 5526.

А 35-летний житель Ганцевичей хранил "эхо войны" в своем гараже. Там оперативники обнаружили 4 патрона различного калибра. Горожанин увлекался незаконными раскопками в местах боевых действий, во время которых и нашел боеприпасы.

Кроме того, у двух жителей Ганцевичского района правоохранители обнаружили и изъяли незаконно хранящееся оружие. В хозпостройке во дворе частного дома 45-летний мужчина спрятал незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-27М. А 61-летний сельчанин, который ранее имел государственное разрешение на охоту и знал об ответственности за нарушение правил хранения и учета оружия и боеприпасов, хранил в сейфе 5 патронов различного калибра для нарезного оружия.

По всем фактам проводятся проверки. Действиям мужчин дадут правовую оценку.

В УВД напомнили, что при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия или боеприпасов граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности.-0-

Фото УВД Бретского облисполкома