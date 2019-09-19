Артиллерийский ствол со снарядом нашли в Барановичах при прокладке канализации

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах рабочие при прокладке канализации выкопали артиллерийский ствол со снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
В милицию 18 сентября около 14.00 позвонил прораб. Он сообщил, что во дворе дома на улице Заслонова рабочие занимались прокладкой канализационной сети. Выполняя земляные работы, они увидели в грунте подозрительный металлический предмет, который оказался артиллерийским стволом со снарядом.
На место оперативно прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Они вывезли и уничтожили пушечный ствол и боеприпас.
Помощь саперов в этот день потребовалась также в Дрогичинском и Брестском районах, областном центре. Обнаруженные снаряды специалисты обезвредили и уничтожили.-0-