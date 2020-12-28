Артснаряд нашли на приусадебном участке в Барановичском районе

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Барановичского района на приусадебном участке откопал боеприпас времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Колдычево. Сельчанин копал траншею для канализационной трубы и наткнулся на кусок металла, торчащий из земли. О находке он сообщил в милицию. На место выехали сотрудники РОВД, территорию для безопасности граждан оперативно перекрыли.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали находку. Это был артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружили. Боеприпас уничтожен.-0-