Артснаряд времен войны нашел грибник в Ляховичском районе

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе грибник нашел артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина собирал грибы в лесу неподалеку от районного центра и наткнулся на металлический предмет, напоминающий снаряд, который лежал на пне. Грибник позвонил в милицию.
На место происшествия выехали сотрудники РОВД, саперно-пиротехническая группа. По оценке специалистов, это был артиллерийский снаряд времен минувшей войны.
Других взрывных устройств на близлежащей территории не обнаружено. Боеприпас уничтожен.
В УВД напомнили, что в случае обнаружения подобных опасных предметов необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать жизни и здоровью.-0-