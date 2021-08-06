Артснаряд времен войны нашли у фермы в Ляховичском районе

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе около молочно-товарной фермы нашли снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вблизи деревни Литва. Начальник участка во время обхода территории животноводческого комплекса обнаружила металлический предмет, напоминающий боеприпас. Работница хозяйства сообщила о находке в дежурную часть Ляховичского РОВД.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, это был артиллерийский снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас уничтожен на специальном полигоне.

В УВД напомнили: в случае обнаружения подобных опасных предметов следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами могут угрожать жизни и здоровью.-0-