Артснаряды выкопали в поле под Барановичами

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Артснаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили во время полевых работ в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился местный житель. Мужчина сообщил: вблизи деревни Торчицы в поле около мелиоративного канала лежит металлический предмет, напоминающий военный снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты определили, что находкой оказался артиллерийский снаряд 88 мм.

Для безопасности место, где обнаружили взрывоопасный предмет, оперативно перекрыли. Во время обследования прилегающей территории военнослужащие обнаружили еще два аналогичных артснаряда 88 мм, три снаряда 75 мм и один взрыватель.

Через несколько дней здесь нашли еще артиллерийский снаряд 122 мм. Все боеприпасы уничтожены.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома