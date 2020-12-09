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09 декабря 2020, 16:16

Аутентичная деревня Кудричи едва не сгорела в Пинском районе

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе пожар в заказнике угрожал перекинуться на аутентичную деревню Кудричи - спасатели четыре часа боролись с огнем, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

Сообщение о пожаре в экосистеме в Пинский ГРОЧС поступило 8 декабря в 18.56. На расстоянии около 1 км восточнее деревни Кудричи загорелся заказник республиканского значения "Средняя Припять". Фронт пожара наступал в сторону населенного пункта. Горела сухая растительность на береговой линии в пойме реки Ясельда.

На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Было задействовано пять единиц техники и 19 человек личного состава ГРОЧС. В 22.45 пожар потушили, его площадь составила 1,5 га.

Причина возгорания устанавливается. Одной из версий рассматривают человеческий фактор.

Местечко Кудричи впервые упоминается в 1555 году. Расположенная среди болот в 30 км от Пинска деревня считается образцом традиционной полесской островной планировки поселения.-0-

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