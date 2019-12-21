Авария на автодороге "Минск-Брест" – двое погибших, один травмированный

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель грузовика "Рено Магнум" на 149-м километре автодороги М1/Е30 "Брест-Минск" остановился для поворота налево. В этот момент в него ударился "Мерседес", сообщает МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

В результате столкновения водитель внедорожника 1975 года рождения получил травмы и позже был доставлен в больницу.

Две девушки-пассажирки (жительницы Витебской области 1994 и 1989 г.р.) скончались на месте. По предварительной информации, водители обеих машин были трезвыми.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.-0-