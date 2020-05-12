Авария на МКАД: легковушка врезалась в металлическое ограждение, погибли два человека

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на МКАД легковушка столкнулась с попуткой и врезалась в металлический забор, погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня днем 68-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Passat B3. На 33-м км по внешней стороне МКАД при перестроении он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Volkswagen Passat B5, а потом наехал на металлическое ограждение.

В результате 70-летняя женщина, пассажир Volkswagen Passat B3, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Ее супруг, водитель, умер в учреждении здравоохранения.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-