Авария произошла на ул.Матусевича в Минске - пострадал мотоциклист

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием мотоцикла случилось в белорусской столице, сообщается в Telegram-канале cтоличной ГАИ.
Примерно в 15:35 водитель автомобиля "Опель" двигался во второй полосе по пр. Пушкина со стороны ул. Ольшевского в направлении ул.Матусевича. На перекрестке остановился на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый в дополнительной секции для поворота направо в направлении ул. Матусевича, водители в первой полосе движения начали совершать поворот. Водитель "Опеля" также начал движение, в результате чего на перекрестке столкнулся с мотоциклом "Сузуки". Мотоциклист двигался по ул. Матусевича со стороны ул. Сердича, совершал поворот налево в направлении ул. Ольшевского.
Водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для осмотра. Пассажир мотоцикла от медицинского осмотра отказалась.
По факту ДТП проводится проверка-0-.