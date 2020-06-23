23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с тремя авто произошла на МКАД, две машины унесло в отбойники. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на кольцевой в районе между съездами на Партизанский проспект и улицу Машиностроителей. В первой полосе МКАД со стороны проспекта ехала женщина за рулем Mazda. "По предварительной информации, при перестроении во вторую полосу она не уступила дорогу водителю попутно движущегося автомобиля Renault. От удара его отбросило в третью полосу, где авто столкнулось с "Ладой". Последнюю отбросило в левый по ходу движения отбойник, а Renault - в правый", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома