Авария со смертельным исходом произошла в Барановичском районе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около двух часов ночи на 219-м километре автодороги "Брест-Минск-граница РФ" 26-летняя жительница Барановичского района, управляя автомобилем марки "Ситроен С5", совершила наезд на необозначенного световозвращающими элементами 23-летнего жителя Барановичей. Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.
Пешеход двигался в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По факту ДТП Барановичским межрайонным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).-0-
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