Авария в Минске – пострадал мотоциклист

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошла в Минске, сообщается в Telegram-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, водитель автомобиля "Шкода", двигаясь по ул.Володько со стороны Южной магистрали в направлении ул.Могилевской, при совершении левого поворота на перекрестке на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу мотоциклу "МВ Агуста", который двигался прямо навстречу по ул.Володько со стороны ул.Могилевской. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.-0-