Авария в шахте "Беларуськалия": в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровня

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения консилиума в Солигорскую ЦРБ направлены врачи областного уровня. В больнице находятся шесть пострадавших в ЧП на "Беларуськалии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

С места происшествия людей доставили в больницу четыре бригады СМП, в том числе бригада интенсивной терапии. "После того, как на месте была оказана медицинская помощь, пациентов доставили в Солигорскую ЦРБ. Первичный осмотр показал травмы различной степени тяжести. Сейчас проводится необходимое специализированное обследование и лечение", - рассказали в пресс-службе.

"Именно для консультации по методике дальнейшего лечения привлечены специалисты областного уровня - травматолог и анестезиолог-реаниматолог", - добавили в Минздраве.

Из шести пострадавших четверо находятся в отделении реанимации, двое - в травматологическом отделении. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. Его не госпитализировали.

Как сообщалось, по предварительной информации, в шахте "Беларуськалия" подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, пострадали также работники, находившиеся в транспортном средстве. С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора материала в шахту на глубину более 600 м спускалась следственно-оперативная группа.-0-

Рабочий погиб из-за аварии в шахте "Беларуськалия" По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве работники предприятия.