6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиабомба обнаружена на детской площадке в Минске. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

"Сегодня по ул.Брилевской, 23 во время работ в котловане на взрывоопасный предмет наткнулся лопатой строитель. На место происшествия выбыли саперы взрывотехнического центра внутренних войск МВД, представители Следственного комитета и МЧС", - говорится в сообщении.

В целях безопасности милиция эвакуировала людей со двора. Авиабомба времен Второй мировой войны весом 250 кг извлечена и вывезена на полигон для уничтожения.-0-