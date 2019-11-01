Авиабомбу нашли на стройке в Минске

Фото пресс-службы внутренних войск МВД
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Аэродромной строители во время работы нашли авиабомбу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.
"Сегодня на стройплощадке по улице Аэродромной строители при проведении работ обнаружили боеприпас. Прибывшие саперы взрывотехнического центра внутренних войск идентифицировали его как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны", - проинформировали в пресс-службе.
Опасную находку весом 50 кг вывезли на подрывную площадку и уничтожили.-0-
Фото пресс-службы внутренних войск МВД