Фото Полоцкого РОВД
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиабомбу нашли в подвале дома в Полоцке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.
Похожий на снаряд предмет рабочие ЖКХ нашли 31 марта в подвале одного из домов на ул.Зыгина. "Прибывшие по сообщению военнослужащие саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 установили, что поржавевший боеприпас - противотанковая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Саперы внутренних войск вывезли смертоносную находку на войсковой полигон и уничтожили", - проинформировали в пресс-службе.
Других взрывоопасных предметов при дополнительном обследовании подвала обнаружено не было.-0-