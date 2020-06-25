Авиабомбу времен войны нашли в Гродно

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Авиабомбу и снаряд времен войны нашли в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД областного центра.

Боеприпасы 24 июня обнаружили во время строительных работ по улице Победы. В земле находились 122-мм артиллерийский снаряд и авиационная бомба. "На место незамедлительно выехали саперы и сотрудники милиции. Опасная находка вывезена на полигон Гожский и уничтожена", - рассказали в милиции.

В случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Трогать или перемещать снаряды ни в коем случае нельзя.-0-