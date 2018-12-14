Авиабомбу времен войны нашли во дворе дома в Пружанском районе

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе в деревне Слобудка во дворе дома обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Сообщение о находке поступило правоохранителям 13 декабря. Во дворе дома при производстве земляных работ на поверхность была поднята авиационная бомба. В земле боеприпас пролежал более 70 лет.
"При уборке территории, прилегающей к дому, тракторист ковшом-погрузчиком зацепил грунт и вместе с пластом земли вывернул боеприпас. По предварительной информации, это фугасная авиабомба диаметром 20 см", - добавил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.-0-
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