9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австриец пытался незаконно перейти белорусскую границу в Каменецком районе, объяснив это желанием жить в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Около полуночи 8 августа в Каменецком районе сигнализационный комплекс зафиксировал движение. Оказалось, что неизвестный пытается незаконно попасть из Польши в Беларусь. На место выдвинулась тревожная группа, вскоре нарушитель был задержан.

Фото Госпогранкомитета

"Им оказался 45-летний гражданин Австрии. Он рассказал, что больше не хочет оставаться в своей стране и его цель - проживание в Беларуси, - сообщили в Госпогранкомитете. - Во время осмотра у мужчины были обнаружены сменные вещи, телефон, планшет, нож, кусачки, ножовка, деньги и оптический прицел. Такой набор путешественника подтверждает целенаправленность его действий".

Гражданин Австрии оформлен нарушителем границы и погранрежима. После проведения разбирательства он передан польской стороне.-0-