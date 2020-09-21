Авто наехало на участника живой цепи на дороге в Минске - ГАИ ищет очевидцев

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авто наехало на участника живой цепи на проезжей части в Минске: устанавливаются очевидцы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

13 сентября около 16.00 на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве наехал на пешехода 2003 года рождения. Парень с множественными переломами ноги был госпитализирован. "В момент происшествия пострадавший находился на проезжей части в живой цепочке, которая была организована гражданами предположительно с целью блокировать движение транспорта на участке и создать заторы на дорогах столицы", - рассказали в ГАИ.

Водитель и транспортное средство устанавливаются. Очевидцев просят обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома (проспект Дзержинского, 3) или звонить по телефонам: (8017) 239-30-16 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-