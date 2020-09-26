Авто насмерть сбило мужчину на Партизанском проспекте в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Партизанском проспекте автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие случилось сегодня около 5.50. Водитель "Ниссана" двигался в третьей полосе по Партизанскому проспекту со стороны ул.Васнецова в направлении пл.Ванеева. У дома №32/1 он наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
Мужчина скончался на месте. Его личность устанавливается.
ГАИ напоминает, что, пересекая проезжую часть вне положенного места, пешеходы подвергают свою жизнь опасности.-0-