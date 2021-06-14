Авто протаранило металлическое ограждение на проспекте Победителей в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль протаранил металлическое ограждение на проспекте Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около 14.10 29-летний водитель "Мазды" двигался по проспекту со стороны ул.Ратомской в направлении ул.Нарочанской. Он не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными за рулем, при выборе скорости учитывать интенсивность движения и обзорность дороги.-0-