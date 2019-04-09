Автобус и маршрутка столкнулись в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус и маршрутное такси столкнулись в Минске, два человека пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня на пр. Независимости. Маршрутка и автобус ехали в попутном направлении со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Бровки. "По предварительной информации, в первой полосе ехал автобус, а во второй - маршрутка, водитель которой при перестроении не уступил дорогу автобусу. В результате произошло столкновение. Два пассажира автобуса после падения в салоне получили травмы и были доставлены в больницу для постановки диагноза и оказания необходимой помощи", - проинформировали в ГАИ.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, представитель следствия и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-