Автобус и маршрутка столкнулись в Минске, 7 человек госпитализированы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек попали в больницу после столкновения автобуса и маршрутки в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.00 на ул.Матусевича. "Водитель маршрутки ехал со стороны ул.П.Глебки в направлении ул.Тимошенко и столкнулся с автобусом, который двигался впереди в той же полосе. В результате ДТП 7 человек госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи для постановки диагноза", - проинформировали в ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
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