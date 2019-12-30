30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом. На данный момент за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в областную больницу, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на УМВД России по региону.

По предварительным данным, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-