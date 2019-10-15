Автобус наехал на мужчину в Пинске

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске под колеса автобуса попал пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 14 октября около 15.40. По предварительной информации, рейсовый автобус под управлением 38-летнего водителя двигался по проспекту Жолтовского. На перекрестке с улицей Пестрака при повороте на разрешающий сигнал светофора водитель наехал на 45-летнего мужчину, который также на зеленый сигнал переходил проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу. Проводится проверка.-0-