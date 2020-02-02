Автобус наехал на осветительную мачту в столице

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске маршрутный автобус совершил наезд на осветительную мачту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 59-летний водитель маршрутного автобуса двигался по проспекту Жукова со стороны проспекта Дзержинского в направлении ул. Грушевской и совершил наезд на осветительную мачту. По словам водителя, он проявил невнимательность и отвлекся. В результате ДТП одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь - он был доставлен в медучреждение для обследования.

ГАИ напоминает водителям, осуществляющим перевозку пассажиров: на ваших плечах лежит огромная ответственность! Будьте внимательны, грамотно оценивайте дорожную обстановку!-0-