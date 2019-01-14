Автобус с белорусскими хоккеистами попал в ДТП в Логойском районе

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус хоккейного клуба "Химик" попал в ДТП в Логойском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт Федерации хоккея Беларуси.
Автобус направлялся на выездную игру в Бобруйск и столкнулся с легковым автомобилем. "К счастью, водители и пассажиры обоих транспортных средств живы и здоровы", - говорится в сообщении. -0-
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