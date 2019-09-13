13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автобус с хоккейной командой попал колесом в технологический проем и перегородил дорогу в Жлобине, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении автобуса MAN, который перевозил команду ХК "Неман", поступило спасателям 12 сентября примерно в 20.10. Как уточнили в управлении, при развороте автобус передним колесом попал в технологический проем и перегородил две полосы проезжей части по ул.Полевой райцентра.

Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента достали автобус. Пострадавших нет.-0-